Perspektiven des Todes
Folge 11: Tod in der Silvesternacht - Wenn das neue Jahr tödlich beginnt
28 Min. Folge vom 07.11.2025 Ab 12
Ein 11-jähriges Mädchen bricht in der Silvesternacht plötzlich zusammen – wenig später ist sie tot. Erst im Krankenhaus wird klar: Janina wurde erschossen. In einem kleinen unterfränkischen Dorf mit 450 Einwohnern beginnt eine beispiellose Suche nach der Wahrheit – jeder ist verdächtig. Die Polizei stößt auf ein Geflecht aus Schweigen, Waffenbesitz und psychischer Isolation. Eine Tat, die fassungslos macht – begangen aus dem Nichts, mitten unter Nachbarn.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe: 12
12
