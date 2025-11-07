Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod in der Silvesternacht - Wenn das neue Jahr tödlich beginnt

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 07.11.2025
Folge 11: Tod in der Silvesternacht - Wenn das neue Jahr tödlich beginnt

28 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Ein 11-jähriges Mädchen bricht in der Silvesternacht plötzlich zusammen – wenig später ist sie tot. Erst im Krankenhaus wird klar: Janina wurde erschossen. In einem kleinen unterfränkischen Dorf mit 450 Einwohnern beginnt eine beispiellose Suche nach der Wahrheit – jeder ist verdächtig. Die Polizei stößt auf ein Geflecht aus Schweigen, Waffenbesitz und psychischer Isolation. Eine Tat, die fassungslos macht – begangen aus dem Nichts, mitten unter Nachbarn.

Kabel Eins
