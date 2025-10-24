Mehrfach-Mord im China-RestaurantJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 4: Mehrfach-Mord im China-Restaurant
30 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Im Februar 2007 wird ein chinesisches Restaurant in dem ruhigen Ort Sittensen zum Schauplatz eines grausamen Massenmordes: sechs Menschen erschossen, ihre Daumen brutal mit Kabelbindern gefesselt. Nur die zweijährige Tochter des Betreibers überlebt das Blutbad. Kriminalhauptkommissr Andreas Schramm steht vor einem Rätsel: Wer steckt hinter dieser skrupellosen Tat, und warum? Als der einzige Überlebende stirbt, scheint der Fall unlösbar, doch eine Sonderkommission nimmt die Spur auf.
