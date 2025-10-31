Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perspektiven des Todes

Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und Verrat

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 31.10.2025
Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und Verrat

Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und VerratJetzt kostenlos streamen

Perspektiven des Todes

Folge 8: Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und Verrat

30 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

In Kaufbeuren wird ein brutaler Mord an einem gefürchteten Drogendealer entdeckt – Igor S., erstochen und in der Wertach versenkt. Die Polizei findet die Tatwaffe, eingewickelt in ein Hosenbein, und steht vor einem tödlichen Puzzle im Drogenmilieu. Zwei Brüder liefern sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel voller Schuldzuweisungen. War es ein geplantes Verbrechen oder ein spontaner Mord aus Hass und Verzweiflung?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Perspektiven des Todes
Kabel Eins
Perspektiven des Todes

Perspektiven des Todes

Alle 1 Staffeln und Folgen