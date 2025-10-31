Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und VerratJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 8: Die Leiche im Fluss - Die dunkle Welt von Drogen, Macht und Verrat
30 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
In Kaufbeuren wird ein brutaler Mord an einem gefürchteten Drogendealer entdeckt – Igor S., erstochen und in der Wertach versenkt. Die Polizei findet die Tatwaffe, eingewickelt in ein Hosenbein, und steht vor einem tödlichen Puzzle im Drogenmilieu. Zwei Brüder liefern sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel voller Schuldzuweisungen. War es ein geplantes Verbrechen oder ein spontaner Mord aus Hass und Verzweiflung?
Perspektiven des Todes
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins