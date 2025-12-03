Schauspiel - Rollen - Rampenlicht mit Yuria KnollJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 1: Schauspiel - Rollen - Rampenlicht mit Yuria Knoll
„Es fehlen mir komplexere Geschichten. Es fehlen mir Geschichten, die Behinderung einfach als Teil des Lebens sehen und nicht als etwas urdramatisches.“ Yuria Knoll lebt und liebt das Theater. Als erste Schauspielerin in Österreich, die im Rollstuhl sitzt, hat sie die Paritätischen Prüfung bestanden. Anfangs wollte sie keine Schauspielschule ausbilden. Mittlerweile hat sie Auftritte bei den Wiener Festwochen ebenso mit Bravour absolviert, wie im Japanischen Fernsehen oder am Burgtheater. Neben dem Studiogespräch zeigen wir Ausschnitte mit Yuria aus dem Stück „Hexen“ im Dschungel Wien sowie „Who am I Life“ von Wowow TV. Die mehrfach ausgezeichnete Sendereihe Perspektivenwechsel, die Inklusion vor und hinter der Kamera lebt, sendet bis Jahresende erstmals wöchentlich. Bei Moderatorin Ivana Veznikova ist in dieser Folge die Schauspielerin, Moderatorin und Radiomacherin Yuria Knoll zu Gast.
