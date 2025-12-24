Perspektivenwechsel
Folge 7: Die Baudis Brüder
„Nur weil Menschen eine Behinderung haben, körperlich oder geistig - das ist doch egal. Sie sind genauso Menschen wie alle anderen.“ Niki und Tommy Baudis sind mit 16 Jahren die bislang jüngsten Gäste beim Perspektivenwechsel. Sie haben schon in Barbara Alberts Film „Licht“ oder in der ORF Reihe „Erzähl mir, wie du lebst“ mitgewirkt und sie sind ein Power Duo, dass sich nicht unterkriegen lässt. Sie gehen klettern, spielen Rolli-Fußball und haben den Fanclub „Gate to Hellas - Kagran“ gegründet. Wie haben Niki und Tommy ihre Schulzeit erlebt? Welche Berufswünsche gibt es? Warum sind sie so fußballbegeistert? Und was macht gute und gelebte Inklusion aus?
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