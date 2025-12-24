Zum Inhalt springenBarrierefrei
OktoStaffel 1Folge 6vom 24.12.2025
Folge 6: Mabacher Award & Filmklusiv

43 Min.Folge vom 24.12.2025

Martin Habacher war ein ganz besonderer Mensch. Das sieht man nicht nur im Dokumentarfilm Mabacher #ungebrochen, sondern auch an der Nachwirkung, die er bis heute ausübt. Stefan Wolner und Hannah Wahl haben den Mabacher Award ins Leben gerufen - www.mabacher-award.com. Gemeinsam mit Cornelia Ohnmacht setzen sie sich mit „Filmklusiv“ auch für eine inklusivere Filmproduktion auf allen Ebenen ein. Wie kann man Filme und Fernsehen barrierefreier gestalten? Was ist mit „radikaler Inklusion“ gemeint? Welche Momente mit Martin Habacher haben sie besonders in Erinnerung? Und wie geht es mit dem Mabacher Award weiter? Das und mehr seht ihr in dieser Folge Perspektivenwechsel. Stefan Wolner, Cornelia Ohnmacht und Hannah Wahl sind bei Ivana Veznikova zu Gast.

