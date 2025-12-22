„Gebärdenpoesie & Deaf Performance“ mit Anja BurghardtJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 4: „Gebärdenpoesie & Deaf Performance“ mit Anja Burghardt
45 Min.Folge vom 22.12.2025
„Meine Hände sind für mich die Musik“. Anja Burghardt alias Anja - Tanzende Hände ist Gebärdenpoetin und Deaf Performance Künstlerin. Auf der Bühne arbeitet Anja mit Gebärdensprache, Mimik und körperlichem Ausdruck. Im Brotjob ist sie Hörgeräteakustikerin und eher introvertiert. Als sie bei equalizent an ihrem ersten Deaf Poetry Slam teilnahm, gewann sie überraschend den 1. Platz. Der Rest ist Gebärdenpoesie-Geschichte. Ob InTaKT Festival oder Beat the Silence, Anja tourt quasi durch ganz Österreich und macht mit ihren Deaf Performances Musik für gehörlose Menschen erlebbar.
