„Beat the Silence“ mit Anna Blaskó & Mariann Grunenwald

OktoStaffel 1Folge 3vom 22.12.2025
Folge 3: „Beat the Silence“ mit Anna Blaskó & Mariann Grunenwald

45 Min.Folge vom 22.12.2025

Um 20:05 Uhr startet das Programm des POSITIVELY PURPLE DAYS mit Anna Blaskó und Mariann Grunenwald. Sie haben Beat the Silence gegründet und bringen Konzertausschnitte für alle Ohren mit. Das zweite Studiogespräch um 20:50 Uhr führt die charismatische Moderatorin Ivana Veznikova mit der Gebärdenpoetin Anja Burghardt, deren Deaf Performance zum Höhepunkt des TV-Abends wird. Beide Folgen werden in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht. Zudem werden die neuen Folgen erstmals in der JOYN Mediathek abrufbar sein.

Okto
