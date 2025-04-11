Utopische Crip Kultur mit Eva EgermannJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 8: Utopische Crip Kultur mit Eva Egermann
29 Min.Folge vom 11.04.2025
Zu Gast bei der charismatischen Moderatorin Ivana Veznikova ist diesmal Eva Egermann. Im Studiogespräch der preisgekrönten TV-Serie geht es diesmal um utopische Crip-Kultur. Perspektivenwechsel sendet im Rahmen eines Schwerpunkts erstmals wöchentlich bis Jahresende.
Perspektivenwechsel
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto