Perspektivenwechsel

Utopische Crip Kultur mit Eva Egermann

OktoStaffel 1Folge 8vom 11.04.2025
Utopische Crip Kultur mit Eva Egermann

Perspektivenwechsel

Folge 8: Utopische Crip Kultur mit Eva Egermann

29 Min.Folge vom 11.04.2025

Zu Gast bei der charismatischen Moderatorin Ivana Veznikova ist diesmal Eva Egermann. Im Studiogespräch der preisgekrönten TV-Serie geht es diesmal um utopische Crip-Kultur. Perspektivenwechsel sendet im Rahmen eines Schwerpunkts erstmals wöchentlich bis Jahresende.

