Perspektivenwechsel

Martin Essl und das Zero Project

Staffel 1Folge 2vom 20.12.2025
Folge 2: Martin Essl und das Zero Project

58 Min.Folge vom 20.12.2025

„Das Zero Project steht nicht fürs Jammern, sondern für Lösungen. Inklusion ist entscheidend, wichtig und machbar durch innovative Ansätze.“ Martin Essl hat seine zweite Lebenshälfte der Inklusion verschrieben. Als Initiator des Zero Project kämpft er gemeinsam mit seinem Team und einem internationalen Netzwerk für eine Welt ohne Barrieren. Jedes Jahr kommen in der UNO City in Wien über 1.500 Menschen zusammen, um Ideen und Innovationen auszutauschen. Das Zero Project hat mittlerweile regionale Ableger in Südamerika, Indien und Singapore und setzt sich im Rahmen der Unternehmensdialoge auch für Arbeitsmarktinklusion in Österreich ein - www.zeroproject.org

