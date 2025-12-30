Sichtbarkeit im Film mit Lukas LadnerJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 9: Sichtbarkeit im Film mit Lukas Ladner
„Film und Medien können viel zur Inklusion beitragen, weil es um Sichtbarkeit geht. Wer nicht repräsentiert ist, wird in einer visuellen Gesellschaft auch weniger gesehen.“ Lukas Ladner ist Filmemacher und Kulturschaffender und hat auch als Persönlicher Assistent gearbeitet. In seinem Kinofilm Eva-Maria steht er sowohl vor als auch hinter der Kamera und begleitet den Kinderwunsch seiner Protagonistin. Für sein einfühlsame Doku erhielt Lukas Ladner den mabacher Award. Wer die Erstausstrahlung dieser Folge verpasst hat, kann den Film im Kino VOD Club streamen: www.vodclub.online/film/eva-maria/ Eva-Maria, Filmtext Eva-Maria arbeitet als Sekretärin an der Pädagogischen Hochschule. Sie ist stolz auf diese Position. Es war nicht einfach, die Anstellung zu bekommen, denn seit ihrer Kindheit ist sie durch spastische Zerebralparese auf den Rollstuhl angewiesen. Für Eva-Maria war das nie Grund, ihre Träume aufzugeben. Sie weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Von ihrem Optimismus und ihrem überzeugten Ja zum Leben geleitet, fühlt sie sich Anfang 30 bereit für einen ihrer größten Träume: ein eigenes Kind.
