Pfusch am Bau
Folge 10: Keller unter Wasser
51 Min. Folge vom 03.02.2026
Auf der Baustelle von Johannes in Seiersberg wird gerade das Gerüst aufgestellt, denn in ein paar Tagen soll sein Fertigteilhaus geliefert werden. Er hatte eine weitere Firma mit dem Keller und den Erdarbeiten beauftragt. Erst in allerletzter Minute hat diese Baufirma den Keller abgedichtet und zugeschüttet, nachdem monatelang Funkstille herrschte. Doch der Mann ist sich nicht sicher, ob die Arbeiten ordnungsgemäß erledigt wurden, da der Keller regelmäßig nass ist.
Pfusch am Bau
