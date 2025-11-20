Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

krone.tvStaffel 1Folge 558vom 20.11.2025
Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und StehenJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 558: Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

21 Min.Folge vom 20.11.2025

Sanft, aber wirkungsvoll: Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für Einsteiger, jedes Alter und jeden Alltag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen