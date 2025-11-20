Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und StehenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 558: Donnerstag ist Sesseltag: Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen
21 Min.Folge vom 20.11.2025
Sanft, aber wirkungsvoll: Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für Einsteiger, jedes Alter und jeden Alltag.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv