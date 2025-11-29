Bewegung am Samstag, die uns fit und glücklich machtJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 567: Bewegung am Samstag, die uns fit und glücklich macht
21 Min.Folge vom 29.11.2025
Philipp zeigt, wie regelmäßige Bewegung Körper und Seele in Schwung bringt. Mit einfachen Übungen und viel guter Laune sorgt er für mehr Energie, Wohlbefinden und ein Lächeln – jeden Tag aufs Neue.
