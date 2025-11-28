Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jubiläumssendung am Freitag: Philipps 1.500 Turnsendung

krone.tvStaffel 1Folge 566vom 28.11.2025
Folge 566: Jubiläumssendung am Freitag: Philipps 1.500 Turnsendung

21 Min.Folge vom 28.11.2025

Jubiläumsendung im krone.tv-Studio! Es ist die 1.500 Sendung von und mit Philipp Jelinek, und er ist kein bisschen müde, genauso wenig, wie seine treuen Fans – viele von ihnen sind von Anfang an dabei und haben keine einzige Bewegungseinheit ausgelassen! Also: auf die nächsten 1.500 – es ist die beste Investition in unsere Gesundheit!

