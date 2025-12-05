Fit durch den Winter: Philipps Turneinheit am FreitagJetzt kostenlos streamen
Folge 573: Fit durch den Winter: Philipps Turneinheit am Freitag
21 Min.Folge vom 05.12.2025
Mit der täglichen Bewegungseinheit von und mit Philipp halten wir uns fit: besonders wichtig jetzt in der kalten Jahreszeit!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv