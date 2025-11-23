Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 561vom 23.11.2025
Folge 561: Das Wohlfühl-Training mit Philipp am Sonntag

21 Min.Folge vom 23.11.2025

Gönnen wir uns 20 Minuten Zeit nur für uns! Philipp führt durch wohltuende, aber effektive Übungen, die uns stärker, beweglicher und zufriedener machen. Für jedes Alter, jedes Niveau und jeden, der sich besser fühlen will!

krone.tv
