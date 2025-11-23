Das Wohlfühl-Training mit Philipp am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 561: Das Wohlfühl-Training mit Philipp am Sonntag
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Gönnen wir uns 20 Minuten Zeit nur für uns! Philipp führt durch wohltuende, aber effektive Übungen, die uns stärker, beweglicher und zufriedener machen. Für jedes Alter, jedes Niveau und jeden, der sich besser fühlen will!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv