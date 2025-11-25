Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 563vom 25.11.2025
Folge 563: Energieschub für Körper und Seele am Dienstag!

21 Min.Folge vom 25.11.2025

Mit Leichtigkeit zu mehr Kraft und Wohlgefühl! Philipp begleitet uns mit motivierenden Übungen, die Spaß machen und gut tun – ein täglicher Energieschub für Körper und Seele!

