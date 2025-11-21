Bewegung am Freitagmorgen vertreibt Kummer und SorgenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 559: Bewegung am Freitagmorgen vertreibt Kummer und Sorgen
21 Min.Folge vom 21.11.2025
Mit Spaß an der Bewegung in den Tag! In 20 Minuten führt Philipp durch einfache, effektive Übungen für jedes Alter und Fitnesslevel. Ob Anfänger oder Profi – regelmäßiges Mitmachen stärkt Körper und Geist.
