Körperlich und mental in Balance am Samstag
Philipp bewegt
Folge 574: Körperlich und mental in Balance am Samstag
21 Min.Folge vom 06.12.2025
Gegen Winterblues hilft Bewegung! Philipp bringt uns ein ausgewogenes Workout, das die Stimmung hebt und uns rundum fit hält. Perfekt für die kalten Wintermonate.
Philipp bewegt
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv