Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 776: Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!
21 Min.Folge vom 29.06.2026
Der Sommer ist da und der Wunsch nach dem Sommerbody auch? Kein Problem! Denn fit werden geht sogar im Sitzen. Beim heutigen Sesseltag trainieren wir Arme und Rücken, auf Wunsch auch die Beine. Also: Mitturnen, mitmachen und deine Videos und Fotos an philippbewegt@krone.tv schicken!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv