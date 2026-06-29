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Philipp bewegt

Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!

krone.tvStaffel 1Folge 776vom 29.06.2026
Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!

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Philipp bewegt

Folge 776: Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!

21 Min.Folge vom 29.06.2026

Der Sommer ist da und der Wunsch nach dem Sommerbody auch? Kein Problem! Denn fit werden geht sogar im Sitzen. Beim heutigen Sesseltag trainieren wir Arme und Rücken, auf Wunsch auch die Beine. Also: Mitturnen, mitmachen und deine Videos und Fotos an philippbewegt@krone.tv schicken!

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