Planet Weltweit
Folge 1: Bahamas - unverfälscht!
52 Min.Ab 6
Die Bahamas - legendenumwoben und malerisch. Die mehr als 700 Inseln und über 2000 Korallenriffe im Nordatlantik sind ein Sehnsuchtsort. Nur 30 der Inseln sind bewohnt. Doch wie leben die Einwohner abseits von der Hauptinsel, und damit jenseits von Tourismus und Steueroase?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH