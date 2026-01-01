Bangladesch, Schiff der HoffnungJetzt kostenlos streamen
Seit jeher leben die Bengalen mit und auf dem Wasser. Jährliche Überschwemmungen bestimmen ihren Lebensrhythmus und haben die Infrastruktur weitgehend zerstört. Besonders betroffen sind die Bewohner im Norden Bangladeschs. Das Krankenhausschiff ¿Friendship¿ cruist mit Ärzten, Schwestern und Hebammen durch das verzweigte Flusssystem des Jamuna, um die Anwohner medizinisch zu versorgen.
