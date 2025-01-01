Mezcal, Hochprozentiges aus MexikoJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Mezcal, Hochprozentiges aus Mexiko
52 Min.
In Mexico gilt er als hochprozentiges Geschenk der Götter, im Rest der Welt ist das Muttergetränk des Tequila vor allem durch die Raupe bekannt - doch Mezcal ist mehr als das: Er ist Lebensgefühl und wichtiger Wirtschaftsfaktor der verarmten Provinz Oaxaca. Schon die Ureinwohner der Region, die Zapoteken, brauten für ihre Riten einen Likör aus wilden Agaven und Heilpflanzen - den Mezcal.
