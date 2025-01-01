Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet Weltweit

Indien, das größte Schulessen der Welt

One TerraStaffel 14Folge 11
Indien, das größte Schulessen der Welt

Planet Weltweit

Folge 11: Indien, das größte Schulessen der Welt

53 Min.Ab 6

An Indiens Schulen bekommen täglich Millionen Schüler ein kostenloses Mittagessen. Die Mahlzeiten müssen in wenigen Stunden zubereitet und an die öffentlichen Schulen der Umgebung ausgeliefert werden. Trotz HighTech- Küchen und ausgeklügelter Logistik eine große Herausforderung. 9Tonnen Gemüse, 15 Tonnen Reis und Gewürze, die nicht in Gramm sondern in Kilogramm den Gerichten beigefügt werden...

