Planet Weltweit
Folge 11: Indien, das größte Schulessen der Welt
53 Min.Ab 6
An Indiens Schulen bekommen täglich Millionen Schüler ein kostenloses Mittagessen. Die Mahlzeiten müssen in wenigen Stunden zubereitet und an die öffentlichen Schulen der Umgebung ausgeliefert werden. Trotz HighTech- Küchen und ausgeklügelter Logistik eine große Herausforderung. 9Tonnen Gemüse, 15 Tonnen Reis und Gewürze, die nicht in Gramm sondern in Kilogramm den Gerichten beigefügt werden...
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
