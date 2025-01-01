Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet Weltweit

Tanganjikasee: Vom Kanonenboot zum Passagierschiff

One Terra Staffel 14 Folge 9
Tanganjikasee: Vom Kanonenboot zum Passagierschiff

Tanganjikasee: Vom Kanonenboot zum PassagierschiffJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 9: Tanganjikasee: Vom Kanonenboot zum Passagierschiff

52 Min. Ab 6

Der Tanganjikasee ohne die ¿Liemba¿ wäre undenkbar. Seit gut zwei Jahrzehnten steuert Kapitän Titus Benjamin das uralte Passagierschiff. Es wurde vor mehr als 100 Jahren auf der Meyerwerft im norddeutschen Papenburg als Fracht- und Truppentransporter entwickelt und gebaut. Die Menschen vertrauen Kapitän und Schiff, denn ohne beide wäre auf dem längsten Süßwassersee der Welt kein Transport möglich.

