One TerraStaffel 14Folge 14
Folge 14: Myanmar, ein Dorf braucht Strom

52 Min.Ab 6

Myanmar, ein Land im Aufbruch. Nach Jahrzehnte langem Dornröschenschlaf können den Burmesen Demokratie und Fortschritt nicht schnell genug kommen. Auch in dem kleinen Dorf Pompein warten die Einwohner ungeduldig auf die Zukunft. Doch mit dem Warten soll es jetzt ein Ende haben. Angeleitet durch einen Mönch baut das Dorf sich sein eigenes Wasserkraftwerk und will Strom in alle Häuser bringen.

