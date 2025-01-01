Planet Weltweit
Folge 6: Arktis - ein Junge wird Jäger
52 Min.Ab 12
Sobald sie laufen können, bekommen Jungen am nordwestlichsten Zipfel Grönlands einen kleinen Hundeschlitten von ihren Vätern geschenkt. Ein Spielzeug, das dazu dient, früh mit dem vertraut zu werden, was für Polar-Inuit immer noch das Lebenswichtigste ist: dem Jagen. Doch immer weniger Jungen wollen Jäger werden. Der zwölfjährige Qaaqqukannguaq ist eine Ausnahme...
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH