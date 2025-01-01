Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

So schmeckt Australien!

One TerraStaffel 14Folge 4
So schmeckt Australien!

So schmeckt Australien!Jetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 4: So schmeckt Australien!

52 Min.Ab 6

Känguru-Schwanz, Emu-Steak, Buschbananen: Australische Spezialitäten, die auch in Australien nicht jedermann kennt. Dabei stehen sie seit jeher auf dem Speiseplan der Ureinwohner, der Aborigines. Lange Zeit verschollen oder von den übrigen Australiern verschmäht, werden diese kulinarischen Errungenschaften nun wiederentdeckt. Einen entscheidenden Anteil daran hat der Spitzenkoch Mark Olive...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen