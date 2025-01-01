Planet Weltweit
Folge 4: So schmeckt Australien!
52 Min.Ab 6
Känguru-Schwanz, Emu-Steak, Buschbananen: Australische Spezialitäten, die auch in Australien nicht jedermann kennt. Dabei stehen sie seit jeher auf dem Speiseplan der Ureinwohner, der Aborigines. Lange Zeit verschollen oder von den übrigen Australiern verschmäht, werden diese kulinarischen Errungenschaften nun wiederentdeckt. Einen entscheidenden Anteil daran hat der Spitzenkoch Mark Olive...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH