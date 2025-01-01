Atacamawüste - Leben ohne WasserJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Atacamawüste - Leben ohne Wasser
53 Min.Ab 6
Die Atacamawüste im Norden Chiles birgt riesige Mengen an Rohstoffen. Der Abbau vor allem von Kupfer hinterlässt in der trockensten Wüste der Welt Spuren der Zerstörung. Jahrtausendelang gelang es den hier lebenden Atacameños, trotz der unwirtlichen Bedingungen zu überleben. Doch ohne das Wasser, das für die Minen gebraucht wird, ist kein Leben möglich.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH