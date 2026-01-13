Erst Venezuela, dann Grönland – Wie weit geht Trump?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 13.01.2026: Erst Venezuela, dann Grönland – Wie weit geht Trump?
51 Min.Folge vom 13.01.2026
"Pro und Contra“ zur Machtpolitik des US-Präsidenten mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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