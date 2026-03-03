Vizekanzler Andreas Babler im "Pro und Contra Wintergespräch"Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 03.03.2026: Vizekanzler Andreas Babler im "Pro und Contra Wintergespräch"
51 Min.Folge vom 03.03.2026
Wie fest sitzt Vizekanzler Andreas Babler im Sattel der SPÖ und wofür steht der Parteichef Diese Fragen und mehr beantwortet er im "Pro und Contra Wintergespräch".
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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