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Pro und Contra

KI-Zukunft & Causa Weißmann

PULS 4Folge vom 21.04.2026
KI-Zukunft & Causa Weißmann

KI-Zukunft & Causa WeißmannJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 21.04.2026: KI-Zukunft & Causa Weißmann

52 Min.Folge vom 21.04.2026

Zu Gast bei Pro und Contra zum Thema KI-Zukunft: ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, IT-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff und Informatik-Experte Michael Schrefl. Außerdem "Falter-"Journalistin Barbara Tóth zur Causa Weißmann.

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