Pro und Contra
Folge vom 21.04.2026: KI-Zukunft & Causa Weißmann
52 Min.Folge vom 21.04.2026
Zu Gast bei Pro und Contra zum Thema KI-Zukunft: ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, IT-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff und Informatik-Experte Michael Schrefl. Außerdem "Falter-"Journalistin Barbara Tóth zur Causa Weißmann.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
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