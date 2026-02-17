Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im "Pro und Contra Wintergespräch"Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 17.02.2026: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im "Pro und Contra Wintergespräch"
49 Min.Folge vom 17.02.2026
Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger spricht über die geplante Volksbefragung zur Heeres-Debatte, Kompromisse in der Koalition und ob Österreich andere EU-Länder verteidigen darf.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4