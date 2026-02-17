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Pro und Contra

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im "Pro und Contra Wintergespräch"

PULS 24Folge vom 17.02.2026
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im "Pro und Contra Wintergespräch"

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Pro und Contra

Folge vom 17.02.2026: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im "Pro und Contra Wintergespräch"

49 Min.Folge vom 17.02.2026

Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger spricht über die geplante Volksbefragung zur Heeres-Debatte, Kompromisse in der Koalition und ob Österreich andere EU-Länder verteidigen darf.

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