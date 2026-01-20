Die Akte Pilnacek – Bringt der U-Ausschuss Aufklärung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 20.01.2026: Die Akte Pilnacek – Bringt der U-Ausschuss Aufklärung?
51 Min.Folge vom 20.01.2026
Bei Pro und Contra diskutieren Christian Hafenecker, Nina Tomaselli, Andreas Hanger, Kai Jan Krainer und Sophie Wotschke über angebliche Ermittlungspannen und politische Einflussnahme in der Causa Pilnacek.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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