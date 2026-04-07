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Pro und Contra

Abnehmspritze vs. Body Positivity & die Zukunft des Gesundheitssystems

PULS 4Folge vom 07.04.2026
Abnehmspritze vs. Body Positivity & die Zukunft des Gesundheitssystems

Abnehmspritze vs. Body Positivity & die Zukunft des GesundheitssystemsJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 07.04.2026: Abnehmspritze vs. Body Positivity & die Zukunft des Gesundheitssystems

50 Min.Folge vom 07.04.2026

Zu Gast sind: Body-Positivity-Aktivistin Ina Holub, Naghme Kamaleyan-Schmied (Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer), Kabarettist Reinhard Nowak, Arzt Siegfried Meryn und SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan.

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