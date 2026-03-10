Trump, Krieg, Rechtsruck - Ist Europa am Ende?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 10.03.2026: Trump, Krieg, Rechtsruck - Ist Europa am Ende?
52 Min.Folge vom 10.03.2026
Bundeskanzler a.D. Christian Kern und Ex-Staatssekretärin Daniela Kluckert (FDP) zur neuen Weltordnung. Und: Militärexperte Oberst Matthias Wasinger und Unternehmer Ali Mahlodji über den Iran-Konflikt und die reale Betroffenheit.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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