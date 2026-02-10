Bundeskanzler Stocker im „Pro und Contra Wintergespräch“Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 10.02.2026: Bundeskanzler Stocker im „Pro und Contra Wintergespräch“
52 Min.Folge vom 10.02.2026
Im Zentrum des Auftaktgesprächs stehen: Integration & gesellschaftlicher Zusammenhalt, Maßnahmen gegen die wachsende Politverdrossenheit und die Zukunft der Wehrpflicht sowie die Sicherheitslage in Europa.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4