Folge 3: Die Politik-Insider: Neue Chats - Schwarze Netzwerke in der Justiz?
29 Min.Folge vom 26.01.2022
Neue Chats erschüttern die ÖVP: Vom Handy eines ehemaligen Kabinettchefs aus dem Innenministerium wurden Nachrichten veröffentlicht, die Postenschacher nahelegen. Welche Auswirkungen haben die neuen Enthüllungen auf die frisch umgebaute Regierung? Hat die österreichische Politik ein Korruptionsproblem? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber die ehemalige ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat und die Falter-Journalistin Barbara Tóth.
