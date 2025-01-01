Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Rücktritte und Rechnungshofkritik

PULS 24Staffel 6Folge 21
Die Politik-Insider: Rücktritte und Rechnungshofkritik

Die Politik-Insider: Rücktritte und RechnungshofkritikJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 21: Die Politik-Insider: Rücktritte und Rechnungshofkritik

30 Min.

PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt bei "Die Politik-Insider" Clemens Neuhold, Journalist beim "Profil", und Michael Jungwirth, den stellvertretenden Chefredakteur der "Kleinen Zeitung" zur Insider-Diskussion: "Rücktritte und Rechnungshofkritik – Wie sehr belastet das die Koalition?"

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen