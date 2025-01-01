Die Politik-Insider: Rücktritte und RechnungshofkritikJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 21: Die Politik-Insider: Rücktritte und Rechnungshofkritik
30 Min.
PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt bei "Die Politik-Insider" Clemens Neuhold, Journalist beim "Profil", und Michael Jungwirth, den stellvertretenden Chefredakteur der "Kleinen Zeitung" zur Insider-Diskussion: "Rücktritte und Rechnungshofkritik – Wie sehr belastet das die Koalition?"
Genre:Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4