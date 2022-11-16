Die Politik Insider: Wallentin gegen FußiJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.11.2022
In "die Politik-Insider" diskutieren Unternehmer und Polit-Aktivist Rudolf Fußi sowie der Kolumnist und ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin die aktuellen Top-Themen aus Politik und Gesellschaft. Es geht um die Asyl-Debatte, die Menschenrechtskonvention und den Asyl-Gipfel in Belgrad.
