PULS 24Staffel 6Folge 31vom 07.09.2022
Folge 31: Die Politik-Insider: Wie sozialgerecht ist die Strompreisbremse?

29 Min.Folge vom 07.09.2022

Bei Gundula Geiginger diskutieren ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Peter Weidinger und FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch.

