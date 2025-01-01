Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 6Folge 22
28 Min.

Bei Gundula Geiginger diskutieren der ehemalige FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner und die Journalistin und ehemalige Russland-Korrespondentin Susanne Scholl über den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland und den Energienotstand.

