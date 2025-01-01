Die Politik-Insider: Regierung im KrisenmodusJetzt kostenlos streamen
Folge 32: Die Politik-Insider: Regierung im Krisenmodus
30 Min.
Die österreichische Politiklandschaft steht vor Herausforderungen: Richtungsstreit in der ÖVP, Auseinandersetzungen zwischen den Koalitionspartnern und die Bundespräsidentschaftswahl. Neben parteiinternen Querelen steht auch die Koalition vor Mammutaufgaben – vor allem die Energiekrise beschäftigt die Regierung. Wer bezahlt die Krise? Wieviel Energie müssen wir sparen und brauchts dazu Gesetze? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Rainer Nowak und Eva Linsinger.
