Die Politik-Insider: Babler gegen Sachslehner

PULS 24Staffel 6Folge 39

31 Min.

Bei Wolfgang Schiefer in "Die Politik-Insider" diskutieren der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, und die ehemalige Generalsekretärin und nunmehrige Wiener Landtagsabgeordnete der ÖVP, Laura Sachslehner, über illegale Migration und die Situation im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen.

