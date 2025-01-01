Die Politik-Insider: Babler gegen SachslehnerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 39: Die Politik-Insider: Babler gegen Sachslehner
31 Min.
Bei Wolfgang Schiefer in "Die Politik-Insider" diskutieren der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, und die ehemalige Generalsekretärin und nunmehrige Wiener Landtagsabgeordnete der ÖVP, Laura Sachslehner, über illegale Migration und die Situation im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4