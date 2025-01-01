Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider zur Inflation: Mit Eva Glawischnig und Stephan Zöchling

PULS 24Staffel 6Folge 36
Die Politik-Insider zur Inflation: Mit Eva Glawischnig und Stephan Zöchling

Die Politik-Insider zur Inflation: Mit Eva Glawischnig und Stephan ZöchlingJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 36: Die Politik-Insider zur Inflation: Mit Eva Glawischnig und Stephan Zöchling

32 Min.

Bei René Ach diskutieren die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, und der Unternehmer und CEO von Remus, Stephan Zöchling.

