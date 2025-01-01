Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Budgetrede im Parlament und Hofburg-Wahl

Bei Gundula Geiginger diskutieren Politikberater Christoph Pöchinger und Hans Arsenovic, Sprecher der grünen Wirtschaft Wiens ob die Budgetrede von Magnus Brunner eine Belastung oder Entlastung für die Generationen bringt und was die Hofburg-Kandidaten als Nächstes tun.

