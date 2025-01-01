Die Politik-Insider: Budgetrede im Parlament und Hofburg-WahlJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 34: Die Politik-Insider: Budgetrede im Parlament und Hofburg-Wahl
29 Min.
Bei Gundula Geiginger diskutieren Politikberater Christoph Pöchinger und Hans Arsenovic, Sprecher der grünen Wirtschaft Wiens ob die Budgetrede von Magnus Brunner eine Belastung oder Entlastung für die Generationen bringt und was die Hofburg-Kandidaten als Nächstes tun.
