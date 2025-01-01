Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf?

PULS 24Staffel 6Folge 19
Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf?

Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 19: Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf?

30 Min.

Vergangenen Sonntag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Wiederkandidatur angekündigt. Bei Gundula Geiginger diskutieren der ehemalige Grüne-Abgeordnete Karl Öllinger und der Strategieberater Roland Esterer die vergangene Amtszeit und die bevorstehende Bundespräsidentenwahl.

