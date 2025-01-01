Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 19: Die Politik-Insider: Was bringt der Präsidentschaftswahlkampf?
30 Min.
Vergangenen Sonntag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Wiederkandidatur angekündigt. Bei Gundula Geiginger diskutieren der ehemalige Grüne-Abgeordnete Karl Öllinger und der Strategieberater Roland Esterer die vergangene Amtszeit und die bevorstehende Bundespräsidentenwahl.
