Die Politik-Insider: Blaha gegen ZöchlingJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 38: Die Politik-Insider: Blaha gegen Zöchling
30 Min.
Bei Thomas Mohr diskutieren die Leiterin des Momentum Instituts, Barbara Blaha, und der CEO von Remus, Stephan Zöchling, über die Zufallsgewinnsteuer, die KV-Verhandlungen, die Gaspreisbremse und Armutsgefährdung.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4