PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Blaha gegen Zöchling

Staffel 6Folge 38
Die Politik-Insider: Blaha gegen Zöchling

Folge 38: Die Politik-Insider: Blaha gegen Zöchling

30 Min.

Bei Thomas Mohr diskutieren die Leiterin des Momentum Instituts, Barbara Blaha, und der CEO von Remus, Stephan Zöchling, über die Zufallsgewinnsteuer, die KV-Verhandlungen, die Gaspreisbremse und Armutsgefährdung.

Weitere Folgen in Staffel 6

