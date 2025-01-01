Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Sechs Monate Krieg in der Ukraine – Streit um Russland-Sanktionen

PULS 24Staffel 6Folge 29
Die Politik-Insider: Sechs Monate Krieg in der Ukraine – Streit um Russland-Sanktionen

Die Politik-Insider: Sechs Monate Krieg in der Ukraine – Streit um Russland-SanktionenJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 29: Die Politik-Insider: Sechs Monate Krieg in der Ukraine – Streit um Russland-Sanktionen

30 Min.

Ein halbes Jahr tobt nun schon der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die EU hat seitdem umfangreiche Sanktionspakete beschlossen, die Russland schwer treffen und den Preis für den Krieg nach oben treiben, doch Putin zeigt sich unbeeindruckt. PULS 24 Moderator Thomas Mohr begrüßt Völkerrechtler und Politikwissenschafter Ralph Janik und den ehemaligen FPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Mölzer zur Diskussion.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen